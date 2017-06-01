Найближчої години й до кінця доби можливі пориви вітру 15-20 м/с
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня в Києві можливі пориви вітру 15-20 м/с. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 1 червня в Києві пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі", - йдеться у повідомленні.
Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:
•усі вікна будинків щільно закривайте, приберіть із балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
•якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
•у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
•уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Як повідомляв УНН 1 червня, сьогодні в Києві без опадів.