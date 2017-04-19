Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей - МВД

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27015 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91508 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146935 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114267 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111137 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103244 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106698 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103300 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151341 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей - МВД

Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей - МВД

Киев  •  УНН

 • 11069 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Главный сервисный центр МВД обнародовал показатели количества электромобилей на дорогах в Украине, которые были зарегистрированы впервые за 2016 и I квартала 2017 года, передает УНН.

По данным центра, общее количество зарегистрированных впервые электромобилей за этот период составляет 2 тыс. 284.

Так, наибольший спрос на электромобили по данным сервисного центра МВД наблюдается в г. Киеве - 528 единиц, в Одесской - 486, и в Харьковской областях - 446. Вслед идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области.

В то же время, наименьшее количество электромобилей в течение отчетного периода было зарегистрировано в Луганской обл. - 9 единиц, в Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях - по 11 единиц.

Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядкы.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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