Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей - МВД

По данным центра, общее количество зарегистрированных впервые электромобилей за этот период составляет 2 тыс. 284.

Так, наибольший спрос на электромобили по данным сервисного центра МВД наблюдается в г. Киеве - 528 единиц, в Одесской - 486, и в Харьковской областях - 446. Вслед идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области.

В то же время, наименьшее количество электромобилей в течение отчетного периода было зарегистрировано в Луганской обл. - 9 единиц, в Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях - по 11 единиц.

Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.

На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядкы.

В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.