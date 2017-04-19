Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Главный сервисный центр МВД обнародовал показатели количества электромобилей на дорогах в Украине, которые были зарегистрированы впервые за 2016 и I квартала 2017 года, передает УНН.
По данным центра, общее количество зарегистрированных впервые электромобилей за этот период составляет 2 тыс. 284.
Так, наибольший спрос на электромобили по данным сервисного центра МВД наблюдается в г. Киеве - 528 единиц, в Одесской - 486, и в Харьковской областях - 446. Вслед идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области.
В то же время, наименьшее количество электромобилей в течение отчетного периода было зарегистрировано в Луганской обл. - 9 единиц, в Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях - по 11 единиц.
Напомним, сегодня в Украине около 400 устройств для зарядки электрокаров.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора АЗК WOG Сергея Корецкого, в 2017 году до 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.
На сегодня в сети WOG насчитывается 15 автозаправочных комплексов, которые имеют електрозарядкы.
В среднем стоимость одной установки мощностью 10 кВт (один порт) составляет 1000 долл.