Найбільше електрокарів їздять дорогами Києва, Одещини і Харківщини - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Головний сервісний центр МВС оприлюднив показники електромобілів на дорогах в Україні, що були зареєстровані вперше протягом 2016 року та І кварталу 2017 року, передає УНН.
За даними центру, загальна кількість зареєстрованих вперше електромобілів за цей період становить 2 тис. 284.
Так, найбільший попит на електромобілі за даними сервісного центру МВС спостерігається у м. Києві – 528 одиниць, в Одеській - 486, та у Харківській областях – 446. Слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області.
Водночас, найменшу кількість електромобілів протягом звітного періоду було зареєстровано у Луганській обл. – 9 одиниць, у Закарпатській, Житомирській та Чернівецькій областях – по 11 одиниць.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.
Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.
На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.
У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.