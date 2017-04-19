Найбільше електрокарів їздять дорогами Києва, Одещини і Харківщини - МВС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Головний сервісний центр МВС оприлюднив показники електромобілів на дорогах в Україні, що були зареєстровані вперше протягом 2016 року та І кварталу 2017 року, передає УНН.

За даними центру, загальна кількість зареєстрованих вперше електромобілів за цей період становить 2 тис. 284.

Так, найбільший попит на електромобілі за даними сервісного центру МВС спостерігається у м. Києві – 528 одиниць, в Одеській - 486, та у Харківській областях – 446. Слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області.

Водночас, найменшу кількість електромобілів протягом звітного періоду було зареєстровано у Луганській обл. – 9 одиниць, у Закарпатській, Житомирській та Чернівецькій областях – по 11 одиниць.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні є близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

Як повідомляв УНН, за словами генерального директора АЗК WOG Сергія Корецького, у 2017 році до 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.

На сьогодні в мережі WOG нараховується 15 автозаправних комплексів, які мають електрозарядки.

У середньому вартість однієї установки потужністю 10 кВт (один порт) становить 1000 дол.

Українські Національні Новини

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