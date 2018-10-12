Самый титулованный клуб Турции заинтересовался нападающим сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Гранд турецкого футбол “Галатасарай” рассматривает вариант усиления линии атаки благодаря форварду киевского “Динамо” Артема Беседина, сообщает УНН со ссылкой на Аjansspor.
Такой ход руководства “Галатасарая” направлен на омоложение команды, в том числе атакующего звена.
Скауты клуба даже должны были присутствовать на матче сборных Италии и Украины, но из-за повреждения Беседин не полетел с “желто-голубыми” в Геную.
Отмечается, что одной из главных причин интереса к Беседина является то, что контракт с киевским “Динамо” закончится в конце сезона.
Заметим, что в этом сезоне форвард сыграл 11 матча за “Динамо” в которых забил 1 Годл при 2 ассист.
Добавим также, “Галатасарай” с 21-м чемпионским титулом в турецкой лиге, является самым титулованным клубом страны.