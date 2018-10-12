Найбільш титулований клуб Туреччини зацікавився нападником збірної України

Такий хід керівництва “Галатасараю” направлений на омолодження команди, в тому числі в атакуючу ланку.

Скаути клубу навіть мали бути присутніми на матчі збірних Італії та України, але через пошкодження Бесєдін не полетів з “жовто-блакитними” до Генуї.

Зазначається, що однією з головних причин інтересу до Бесєдіна є те, що контракт з київським “Динамо” закінчиться в кінці сезону.

Зауважимо, що цього сезону форвард відіграв 11 матчі за “Динамо” в яких забив 1 годл при 2 асистах.

Додамо також, “Галатасарай” із 21-м чемпіонським титулом в турецькій лізі, є найбільш титулованим клубом країни.