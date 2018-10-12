Найбільш титулований клуб Туреччини зацікавився нападником збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Гранд турецького футбол “Галатасарай” розглядає варіант посилення лінії атаки завдяки форварду київського “Динамо” Артема Бесєдіна, повідомляє УНН із посиланням на Аjansspor.
Такий хід керівництва “Галатасараю” направлений на омолодження команди, в тому числі в атакуючу ланку.
Скаути клубу навіть мали бути присутніми на матчі збірних Італії та України, але через пошкодження Бесєдін не полетів з “жовто-блакитними” до Генуї.
Зазначається, що однією з головних причин інтересу до Бесєдіна є те, що контракт з київським “Динамо” закінчиться в кінці сезону.
Зауважимо, що цього сезону форвард відіграв 11 матчі за “Динамо” в яких забив 1 годл при 2 асистах.
Додамо також, “Галатасарай” із 21-м чемпіонським титулом в турецькій лізі, є найбільш титулованим клубом країни.