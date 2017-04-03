Боевики наиболее активно обстреливали донецкое направление - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня наибольшую активность боевики проявляли на донецком направлении, где были применены 120 и 82 миллиметровые минометы у Авдеевки и шашты Бутовка. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает УНН.
"Наибольшую активность противник проявлял на донецком направлении. С минометов калибра 120мм и 82мм враг вел огонь по позициям рядом населенных пунктов Авдеевки и Шахта Бутовка. С гранатометов и стрелкового оружия обстреливал защитников Песков, Верхнеторецком, Южном и Авдеевки. С крупнокалиберных пулеметов бил в районе Камянки. Из стрелкового оружия открывал огонь вблизи Зайцевого", - сообщили в штабе АТО.
Отмечается, что на луганском направлении, боевики огнем минометов калибра 120 мм накрывал украинские позиции рядом с Крымским.
"На мариупольском направлении, горячее было поблизости Широкиного, Чермалыка и Красногоровки, защитников которых противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов. Из стрелкового оружия открывал огонь по опорным пунктам наших войск в районе Водного и Богдановки. Вблизи Гнутово активно действовал вражеский снайпер", - отметили в штабе.
Напомним, сегодня, 3 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил своего коллегу. По предварительной информации, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с оружием.
Как сообщал УНН, в результате обстрела в районе Шахты Бутовка погиб военный .