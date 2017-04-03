Найактивніше бойовики обстрілювали донецький напрямок – штаб

"Найбільшу активність противник проявляв на донецькому напрямку. З мінометів калібру 120мм та 82мм ворог вів вогонь по позиціям поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта Бутівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь поблизу Зайцевого", - повідомили в штабі АТО.

Зазначається, що на луганському напрямку, бойовики вогнем мінометів калібру 120мм накривав українські позиції поруч Кримського.

"На маріупольському напрямку, гаряче було поблизу Широкиного, Чермалика та Красногорівки захисників яких противник обстріляв з великокаліберних кулеметів. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, в одній з військових частин, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО, військовослужбовець застрелив свого колегу. За попередньою інформацією, подія трапилась внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу в районі Шахти Бутівка загинув військовий.