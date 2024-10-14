NAVI получили еще один важный трофей: киберспортивная команда победила в IEM Rio 2024
Киев • УНН
NAVI получили еще один важный трофей: киберспортивная команда победила в IEM Rio 2024.
13 октября в финале турнира по Counter-Strike 2 украинская киберспортивная организация Natus Vincere победила немецкую команду MOUZ со счетом 3:1 и получила звание чемпионов. Этой победой команда также обеспечила себе участие в одном из самых престижных турниров следующего года - IEM Katowice 2025.
Финал IEM Rio проходил в формате BO5 - до трех побед. Уже на первых двух NAVI показали, что настроены очень решительно, одержав победу со счетами 13:11 и 13:2. На третьей MOUZ удалось обойти соперника с отрывом в 7 раундов, но уже следующая карта стала финальной - NAVI победили со счетом 13:11. Также два игрока «Рожденных побеждать» получили важную награду самого ценного игрока: Юстинас jL Лескавичус стал MVP по версии ESL, а Михай iM Иван получил медаль от крупнейшего издания о CS2 - HLTV.
Это четвертый трофей, добытый на турнирах самого высокого уровня за год, и самый первый в истории команды, завоеванный именно в Рио. Несмотря на чрезвычайно насыщенный соревновательный график, NAVI раз за разом доказывают, что они номер 1 в мире. Я горжусь тем, что наша команда прославляет имя Украины своими громкими победами! Впереди еще два важных турнира BLAST World Final и Perfect World Shanghai Major, так что расслабляться рано. А пока мы празднуем победу в IEM Rio
Intel Extreme Masters - значимый турнир, который регулярно проводится немецким организатором ESL. В этот раз он прошел на Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
16 команд соревновались за призовой фонд 250 000 USD и квалификацию на IEM Katowice 2025.
Напомним, что в этом году NAVI уже стали чемпионами PGL CS2 Major Copenhagen 2024, Esports World Cup и ESL Pro League Season 20.