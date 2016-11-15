Учебный процесс завтра полностью восстановится в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 15 ноября. УНН. Завтра, 16 ноября, во всех школах, садах, университетах и колледжах, а также учреждениях профессионально-технического образования Ивано-Франковской области будет полностью возобновлен учебный процесс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
В пресс-службе отметили, что сегодня в 162 общеобразовательных учреждениях Прикарпатья продолжилось полное функционирование. Также заработали 148 детских дошкольных учреждений области, еще 45 - функционируют в режиме дежурных групп.
Напомним, что в связи со стихией, вчера, 14 ноября, было приостановлено обучение во всех учебных заведениях города и области.