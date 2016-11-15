Навчальний процес завтра повністю відновиться на Прикарпатті
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 15 листопада. УНН. Завтра, 16 листопада, в усіх школах, садочках, університетах та коледжах, а також закладах професійно-технічної освіти Івано-Франківської області буде повністю відновлено навчальний процес. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.
У прес-службі зазначили, що сьогодні у 162 загальноосвітніх закладах Прикарпаття вже продовжилося повне функціонування. Також запрацювали 148 дитячих дошкільних закладів області, ще 45 – функціонують у режимі чергових груп.
Нагадаємо, що у зв’язку зі стихією, вчора, 14 листопада, було припинено навчання у всіх закладах освіти міста і області.