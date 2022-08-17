Навальный призвал Запад ввести санкции в отношении 6000 российских олигархов

Детали

Навальный, отбывающий тюремный срок, хочет, чтобы западные правительства наложили санкции на тысячи людей, которых его организация, Фонд борьбы с коррупцией, обвиняет в правонарушениях.

«Мы должны заставить иностранных чиновников поддержать наш список из 6000 или создать свой собственный, вместо того, чтобы бесконечно болтать, и на самом деле делать то, что громко и горячо провозглашается с первого дня войны», — написал Навальный в Твиттер.

По словам Навального, только 46 из 200 российских олигархов из списка Forbes попали под санкции Запада. Других, несмотря на их тесные связи с путиным, пощадили.

Заключенный критик кремля также предложил ввести 20-летний запрет на въезд в Великобританию, США и ЕС для российских чиновников и олигархов, публично поддерживающих войну в Украине.

Навальный осудил тот факт, что алексей миллер, глава российского государственного энергетического гиганта «Газпром» и друг путина, не находится в европейском списке санкций.

Навальный также спросил, почему США не ввели санкции против Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба «Челси». Навальный утверждает, что Абрамович снабжает металл министерство обороны россии.

Добавим

Абрамович попал под санкции правительства Великобритании в марте и был вынужден продать клуб, несмотря на то, что неоднократно отрицал, что его коммерческая деятельность заслуживает любого наказания.