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Навальний закликав Захід запровадити санкції щодо 6000 російських олігархів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. За словами відомого критика кремля Олексія Навального, західні країни недостатньо роблять для покарання російських олігархів, які тісно пов'язані з президентом росії володимиром путіним, передає УНН.

Навальний закликав Захід запровадити санкції щодо 6000 російських олігархів

Деталі

Навальний, який відбуває тюремний термін, хоче, щоб західні уряди наклали санкції на тисячі людей, яких його організація, Фонд боротьби з корупцією, звинувачує в правопорушеннях.

«Ми маємо змусити іноземних чиновників підтримати наш список із 6000 або створити свій власний, замість того, щоб нескінченно базікати, і насправді робити те, що голосно й гаряче проголошується з першого дня війни», — написав Навальний у Твіттер.

За словами Навального, лише 46 із 200 російських олігархів зі списку Forbes потрапили під санкції Заходу. Інших, незважаючи на їхні тісні зв'язки з путіним, пощадили.

Ув'язнений критик кремля також запропонував запровадити 20-річну заборону на в'їзд до Великої Британії, США та ЄС для російських чиновників та олігархів, які публічно підтримують війну в Україні.

Навальний засудив той факт, що олексій міллер, голова російського державного енергетичного гіганта «Газпром» та друг путіна, не перебуває у європейському списку санкцій.

Навальний також запитав, чому США не ввели санкції проти Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу «Челсі». Навальний стверджує, що Абрамович постачає метал міністерству оборони росії.

Додамо

Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії в березні і був змушений продати клуб, незважаючи на те, що неодноразово заперечував, що його комерційна діяльність заслуговує на будь-яке покарання.

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