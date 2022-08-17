Навальний закликав Захід запровадити санкції щодо 6000 російських олігархів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За словами відомого критика кремля Олексія Навального, західні країни недостатньо роблять для покарання російських олігархів, які тісно пов'язані з президентом росії володимиром путіним, передає УНН.
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Навальний, який відбуває тюремний термін, хоче, щоб західні уряди наклали санкції на тисячі людей, яких його організація, Фонд боротьби з корупцією, звинувачує в правопорушеннях.
«Ми маємо змусити іноземних чиновників підтримати наш список із 6000 або створити свій власний, замість того, щоб нескінченно базікати, і насправді робити те, що голосно й гаряче проголошується з першого дня війни», — написав Навальний у Твіттер.
За словами Навального, лише 46 із 200 російських олігархів зі списку Forbes потрапили під санкції Заходу. Інших, незважаючи на їхні тісні зв'язки з путіним, пощадили.
Ув'язнений критик кремля також запропонував запровадити 20-річну заборону на в'їзд до Великої Британії, США та ЄС для російських чиновників та олігархів, які публічно підтримують війну в Україні.
Навальний засудив той факт, що олексій міллер, голова російського державного енергетичного гіганта «Газпром» та друг путіна, не перебуває у європейському списку санкцій.
Навальний також запитав, чому США не ввели санкції проти Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу «Челсі». Навальний стверджує, що Абрамович постачає метал міністерству оборони росії.
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Абрамович потрапив під санкції уряду Великої Британії в березні і був змушений продати клуб, незважаючи на те, що неодноразово заперечував, що його комерційна діяльність заслуговує на будь-яке покарання.