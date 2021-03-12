Ученые обнаружили, что в мире рождается все больше близнецов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Ученые выяснили, что сейчас в мире рождается больше близнецов чем когда-либо прежде и рассказали, почему так происходит. Об этом сообщается на странице Oxford University Press, передает УНН.
Детали
Согласно новым медицинским исследованиям, ежегодно рождается около 1,6 млн близнецов, что значительно больше, чем когда-либо прежде. Чтобы провести исследование, ученые собрали данные о рождении близнецов из 165 стран по 2010-15 годы, также удалось получить аналогичные показатели некоторых из этих стран за 1980-85 годы.
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"Начиная с 1980-х годов, глобальный уровень рождения двойняшек вырос на треть - с 9,1 до 12,0", - говорят ученые.
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Добавим
Ученые обнаружили, что такое значительное увеличение рождаемости близнецов связано с решением женщин рожать позже и актуальным сейчас экстракорпоральным оплодотворением.
Наибольшее количество случаев рождения близнецов наблюдается в Европе, Северной Америке и Азии.