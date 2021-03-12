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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 30544 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 46076 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Ученые обнаружили, что в мире рождается все больше близнецов

Ученые обнаружили, что в мире рождается все больше близнецов

Киев  •  УНН

 • 17525 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Ученые выяснили, что сейчас в мире рождается больше близнецов чем когда-либо прежде и рассказали, почему так происходит. Об этом сообщается на странице Oxford University Press, передает УНН.

Детали

Согласно новым медицинским исследованиям, ежегодно рождается около 1,6 млн близнецов, что значительно больше, чем когда-либо прежде. Чтобы провести исследование, ученые собрали данные о рождении близнецов из 165 стран по 2010-15 годы, также удалось получить аналогичные показатели некоторых из этих стран за 1980-85 годы.

Цитата

"Начиная с 1980-х годов, глобальный уровень рождения двойняшек вырос на треть - с 9,1 до 12,0", - говорят ученые.

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Добавим

Ученые обнаружили, что такое значительное увеличение рождаемости близнецов связано с решением женщин рожать позже и актуальным сейчас экстракорпоральным оплодотворением.

Наибольшее количество случаев рождения близнецов наблюдается в Европе, Северной Америке и Азии.

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