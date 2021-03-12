Науковці виявили, що у світі народжується все більше близнюків

Деталі

Згідно з новим медичним дослідженням, щороку народжується близько 1,6 мільйонів близнюків, що значно більше, ніж будь-коли раніше. Аби провести дослідження, вчені зібрали дані про народження близнят зі 165 країн за 2010-15 роки, також вдалось отримати аналогічні показники деяких з цих країн за 1980-85 роки.

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“Починаючи з 1980-х років, глобальний рівень народження двійнят зріс на третину — з 9,1 до 12,0”, — кажуть науковці.

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Додамо

Вчені виявили, що таке значне збільшення народжуваності близнят пов’язано з рішенням жінок народжувати пізніше та актуальним зараз екстракорпоральним заплідненням.

Найбільша кількість випадків народження близнюків спостерігається в Європі, Північній Америці та Азії.