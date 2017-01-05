Нацсовет сегодня предоставит лицензию на продолжение вещания телеканала "1 + 1"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Национальный совет выдаст лицензию телеканала "1 + 1" сегодня, за день до предусмотренных сроков. Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает корреспондент УНН.
"Нацсовет готов выдать бланк лицензии телеканалу после брифинга", - сообщила она.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман негативно относится даже к слухам о притеснениях СМИ и всегда готов поддержать журналистов.
Ранее телеканал "1 + 1" заявил, что заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает и предположил попытки рейдерских атак, обвинив администрацию президента в давлении на канал.