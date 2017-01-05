Нацрада сьогодні надасть ліцензію на продовження мовлення телеканалу "1+1"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Національна рада видасть ліцензію телеканалу "1+1" сьогодні, за день до передбачених термінів. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Нацради Уляна Фещук, передає кореспондент УНН.
"Нацрада готова видати бланк ліцензії телеканалу після брифінгу", - повідомила вона.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман негативно ставиться навіть до чуток щодо утисків засобів масової інформації і завжди готовий підтримати журналістів.
Раніше телеканал “1+1” заявив, що закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує та припустив спроби рейдерських атак, звинувативши Адміністрацію Президента в тиску на канал.