Нацрада сьогодні надасть ліцензію на продовження мовлення телеканалу "1+1"

"Нацрада готова видати бланк ліцензії телеканалу після брифінгу", - повідомила вона.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман негативно ставиться навіть до чуток щодо утисків засобів масової інформації і завжди готовий підтримати журналістів.

Раніше телеканал “1+1” заявив, що закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує та припустив спроби рейдерських атак, звинувативши Адміністрацію Президента в тиску на канал.