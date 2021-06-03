Нацкорпус рассказал о коррупции Кличко, Поворозника, Густелева и Левченко на транспорте

В Нацкорпусе убеждены: общественный транспорт столицы деградирует из-за коррупционных схем, которыми пропитана вся отрасль.

Также важно добавить, что к акции сегодня присоединилась белорусская диаспора. Братский народ с 2014 года активно поддерживал нас во время Революции Достоинства и российско-украинской войны, и сегодня они солидарны с активистами в борьбе с коррупцией.

“За „Киевпастрансом“ закрепилась репутация „призрачного водителя“: они закупают то, чего нет, или же солидно переплачивают за свои закупки. Причем не стесняются делать откаты даже во время кризиса. Скажем, в 2020 году КП закупило белорусские автобусы МАЗ через фирму регионала Дмитрия Святаша, да еще и сверху переплатили 10 млн евро. Затем председатель ГФС сообщили, что на ремонте трамвайных путей, который на самом деле никто не делал, отмыли 82 млн гривен. Одно только ГФС установило убытки на 40 млн грн из-за коррупции. Этот перечень можно продолжать, но ясно одно: киевским общественным транспортом заправляют коррупционеры, и мы будем добиваться, чтобы вычистить их оттуда”, — заявил во время акции руководитель киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Активисты уверены, что за этими схематозами стоят конкретные персоны: мэр Виталий Кличко, его заместители Поворозник и Густелев, а также руководитель “Киевпастранса” Дмитрий Левченко. В Нацкорпусе считают, что эти чиновники уже давно обворовывают киевлян на коррупционных схемах закупки транспорта, а теперь еще и решили поднять стоимость проезда.

“Три года назад Кличко уже поднял тарифы до 8 грн, но ни качество транспорта, ни станций метро не увеличилось. Как писали журналисты, на самом деле это повышение было нужно, чтобы выплатить фиктивный долг в 2 млрд грн за вагоны метро перед компанией „Укррослизинг“, принадлежащий российскому олигарху. Так больше продолжаться не может! Мы подчеркиваем, что все вышеперечисленные коррупционеры должны прекратить сокрушительную политику в отношении столичного транспорта! Все причастные к хищению бюджетных средств на транспорте должны быть уволены с КГГА и наказаны по закону!” — высказал четкую позицию спикер Нацкорпуса Даниил Брусов.