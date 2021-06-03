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Нацкорпус розповів про корупцію Кличка, Поворозника, Густєлєва та Левченка на транспорті

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні київський Нацкорпус удруге пікетував будівлю комунального підприємства “Київпастранс”. Як і минулого разу, активісти нагадали про свою присутність завдяки банерам, агітаційним листівкам та аудіосистемі, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацкорпусу.

Нацкорпус розповів про корупцію Кличка, Поворозника, Густєлєва та Левченка на транспорті

У Нацкорпусі переконані: громадський транспорт столиці деградує через корупційні схеми, якими просякнута вся галузь.

Також важливо додати, що до акції сьогодні долучилась білоруська діаспора. Братній народ від 2014 року активно підтримував нас під час Революції Гідності та російсько-української війни, і сьогодні вони солідарні з активістами у боротьбі з корупцією.

“За „Київпастрансом“ закріпилась репутація „примарного водія“: вони закуповують те, чого нема, або ж солідно переплачують за свої закупівлі. Причому не стидаються робити відкати навіть під час кризи. Скажімо, у 2020 році КП закупило білоруські автобуси МАЗ через фірму регіонала Дмитра Святаша, та ще й зверху переплатили 10 млн євро. Потім голова ДФС повідомили, що на ремонті трамвайних колій, який насправді ніхто не робив, відмили 82 млн гривень. Одне тільки ДФС встановило збитки на 40 млн грн через корупцію. Цей перелік можна продовжувати, але зрозуміло одне: київським громадським транспортом заправляють корупціонери, і ми будемо добиватись, аби вичистити їх звідти”, — заявив під час акції керівник київського Нацкорпусу Сергій Тамарін.

Активісти впевнені, що за цими схематозами стоять конкретні персони: мер Віталій Кличко, його заступники Поворозник та Густєлєв, а також керівник “Київпастрансу” Дмитро Левченко. У Нацкорпусі вважають, що ці чиновники вже давно обкрадають киян на корупційних схемах закупівлі транспорту, а тепер ще й вирішили підняти вартість проїзду.

“Три роки тому Кличко вже підняв тарифи до 8 грн, але ані якість транспорту, ані станцій метро не збільшилося. Як писали журналісти, насправді це підвищення було потрібно, щоб виплатити фіктивний борг у 2 млрд грн за вагони метро перед компанією „Укррослізинг“, що належить російському олігарху. Так більше продовжуватись не може! Ми наголошуємо, що всі вищеперераховані корупціонери повинні припинити нищівну політику щодо столичного транспорту!Усі причетні до розкрадання бюджетних коштів на транспорті мають бути звільнені з КМДА та покарані за законом!” — висловив чітку позицію речник Нацкорпусу Данило Брусов.

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