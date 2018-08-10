Национальная сборная по мини-футболу будет выступать в форме с логотипом "Киевгорстрой"

Девятый в истории розыгрыш чемпионата Европы состоится в Киеве в “Городе спорта” на киевском Гидропарке. За право проведения турнира Украина боролась с Россией, Польшей и Казахстаном.

С 12 по 18 августа лучшие команды континента будут соревноваться за звание сильнейшей. Сборная Украины выступит в футболках с логотипом крупнейшего столичного застройщика — холдинговой компании “Киевгорстрой”. Команда сыграет в группе с итальянцами, бельгийцами, словаками и черногорцами.

Всего на Евро-2018 выступят 20 команд, которые разделены на 4 группы по 5 коллективов в каждой. Соответственно, с каждого квинтета в плей-офф пробиваются по две лучшие сборные.