Національна збірна з міні-футболу виступатиме у формі з логотипом "Київміськбуд"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Холдингова компанія "Київміськбуд" стала спонсором національної збірної на чемпіонаті Європи з міні-футболу-2018, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Дев’ятий в історії розіграш чемпіонату Європи відбудеться в Києві в “Місті спорту” на київському Гідропарку. За право проведення турніру Україна боролася з Росією, Польщею і Казахстаном.
З 12 по 18 серпня найкращі команди континенту будуть змагатися за звання найсильнішої. Збірна України виступатиме у футболках з логотипом найбільшого столичного забудовника — холдингової компанії “Київміськбуд”. Команда зіграє в групі з італійцями, бельгійцями, словаками та чорногорцями.
Загалом на Євро-2018 виступлять 20 команд, які поділені на 4 групи по 5 колективів в кожній. Відповідно, з кожного квінтету в плей-офф пробиваються по дві кращі збірні.