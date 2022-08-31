Национальный союз писателей призвал закрыть музей Булгакова в Киеве

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"Функционирование музея Булгакова в наше время доказывает: государство удерживает и опекает заведение, которое хранит память об одном из самых коварных врагов Украины – Михаиле Булгакове. (...) Мы полностью убеждены, что музею М. А. Булгакова – не место в Украине, потому что присутствие этого писателя в культурном пространстве Украины скрывает в себе опасность не только для украинцев как нации, но и для украинской идентичности и государственности", – говорится в сообщении.

Детали

НСПУ призвало закрыть музей Булгакова, а все музейные экспонаты передать на архивное хранение в Национальный музей литературы.

В помещении, где был музей Булгакова, НСПУ предлагает создать музей украинского композитора Александра Кошица, который проживал в этом доме до 1906 года.

Напомним

В Киеве со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску Михаилу Булгакову.