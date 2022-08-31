Національна спілка письменників закликала закрити музей Булгакова у Києві

Цитата

"Функціонування музею Булгакова в наш час доводить: держава утримує й опікується закладом, який зберігає пам’ять про одного з найпідступніших ворогів України – Михайла Булгакова. (...) Ми цілковито переконані, що музею М. А. Булгакова – не місце в Україні, бо присутність цього письменника в культурному просторі України приховує в собі небезпеку не лише для українців як нації, а й для української ідентичності і державност", – ідеться у повідомленні.

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НСПУ закликало закрити музей Булгакова, а всі музейні експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури.

У приміщенні, де був музей Булгакова, НСПУ пропонує створити музей українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.

Нагадаємо

У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку Михайлу Булгакову.