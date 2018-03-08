Нацбюро финансовой безопасности сможет получать всю необходимую информацию - нардеп

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КИЕВ. 8 марта. УНН. При подготовке проекта закона "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" рабочая группа использовала современный опыт европейских стран в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и опыт Украины в выработке антикоррупционного законодательства. Об этом заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат фракции БПП Нина Южанина, с писланням на пресс-службу партии передает УНН.

"Мы не просто подготовили проект закона. Мы отработали вопросы создания новой структуры со всеми государственными органами, от "А" до "Я", все необходимые вопросы для того, чтобы новый орган - Национальное бюро финансовой безопасности эффективно работал, а не был как НАПК, которому не дают информацию, поскольку в законе о НАПК не предусмотрено обмен информацией", - заявила Н.Южанина.

По словам председателя комитета, две трети проекта закона "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" (НБФБ) посвящено введению новых терминов, положений и новое значение информационно-аналитической работы.

"В результате кропотливой работы со всеми государственными органами мы определили перечень информации, которая должна передаваться НБФБ. Для проведения такой основательной работы с базами данных государственных органов должно заработать Национальное информационное агентство, по запросу будет предоставлять определенную информацию. Все это будет делаться с соблюдением всех необходимых процедур защиты информации и сохранения тайны", - сообщила Н.Южанина.

"Детективы-аналитики НБНФ должны получить доступ ко всей информации, которая может служить, согласно новым аналитических продуктов криминального анализа, для выявления работающих организованных преступных групп, выяснения, какие законодательные нормы является инструментом для организованной преступной деятельности в сфере финансов", - заявила Н.Южанина.

Напомним, группа послов стран Большой семерки определила приоритетные направления работы по поддержке Украины на 2018 .

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