Нацбюро фінансової безпеки зможе отримувати всю необхідну інформацію – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. При підготовці проекту закону “Про Національне бюро фінансової безпеки України” робоча група використала сучасний досвід європейських країн у сфері боротьби з фінансовими злочинами та досвід України у напрацюванні антикорупційного законодавства. Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат фракції БПП Ніна Южаніна, з писланням на прес-службу партії передає УНН.
“Ми не просто підготували проект закону. Ми відпрацювали питання створення нової структури з усіма державними органами, від „А“ до „Я“, усі необхідні питання для того, щоб новий орган — Національне бюро фінансової безпеки ефективно працював, а не був як НАЗК, якому не дають інформацію, оскільки в законі про НАЗК не передбачено обмін інформацією”, — заявила Н.Южаніна.
За словами голови комітету, дві третини проекту закону “Про Національне бюро фінансової безпеки України” (НБФБ) присвячено введенню нових термінів, положень та нового значення інформаційно-аналітичної роботи.
“В результаті кропіткої роботи з усіма державними органами ми визначили перелік інформації, яка має передаватися НБФБ. Для проведення такої ґрунтовної роботи з базами даних державних органів має запрацювати Національне інформаційне агентство, яке за запитом буде надавати певну інформацію. Все це буде робитися з дотриманням усіх необхідних процедур захисту інформації та збереження таємниці”, — повідомила Н.Южаніна.
“Детективи-аналітики НБНФ мають отримати доступ до усієї інформації, яка може слугувати, відповідно до нових аналітичних продуктів кримінального аналізу, для виявлення працюючих організованих злочинних груп, з’ясування, які законодавчі норми є інструментом для організованої злочинної діяльності у сфері фінансів”, — заявила Н.Южаніна.
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