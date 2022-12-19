Нацбанк увеличил продажу долларов более чем на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк Украины в течение недели с 12 по 16 декабря купил на межбанковском валютном рынке 7,30 млн долл. и продал 841,42 млн долл. Отрицательное сальдо интервенций достигло 834,12 млн долл. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.
Детали
Нацбанк увеличил продажу валюты на 43% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 583,44 млн долл.
С начала года Нацбанк купил на межбанке 3 250,35 млн долл. и 110,97 млн евро. При этом Нацбанк продал 24 829,68 млн долл. и 17 89,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 20 745,21 млн долл. и 1678,14 млн евро.
Дополнение
Потребительная инфляция в декабре демонстрирует стабилизацию, однако на фоне отключений электроэнергии наблюдается ослабление экономической активности.
15 декабря заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман сообщил, что ситуация на валютном рынке страны является контролируемой, а золотовалютные резервы Нацбанка в последние месяцы растут.