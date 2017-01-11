Нацбанк в прошлом году 155 раз предоставлял информацию правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Национальный банк Украины в 2016 году 155 раз предоставлял правоохранителям доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Всего за 12 месяцев 2016 года НБУ 155 раз предоставлял правоохранительными органами доступ к информации в рамках расследований уголовных правонарушений в банковской сфере. Активнее всего в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины", - говорится в сообщении.
В частности, по данным регулятора, в декабре 2016 года Нацбанк 15 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
В том числе по инициативе Генеральной прокуратуры - 6 раз; Национальной полиции Украины - 6 раз; НАБУ - 2 раза; ГФС - 1 раз.
В марте 2015 года парламент Украины принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за совершение действий, приведших к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.