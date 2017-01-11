Нацбанк торік 155 разів надавав інформацію правоохоронцям

"Усього за 12 місяців 2016 року НБУ 155 разів надавав правоохоронними органами доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними регулятора, у грудні 2016 року Нацбанк 15 разів надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

У тому числі за ініціативою Генеральної прокуратури - 6 разів; Національної поліції України - 6 разів; НАБУ - 2 рази; ДФС - 1 раз.

У березні 2015 року парламент України ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за вчинення дій, що призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.