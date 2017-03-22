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Нацбанк упростил перевозки наличных через границу

Нацбанк упростил перевозки наличных через границу

Киев  •  УНН

 • 18279 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк Украины упростил порядок перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

НБУ расширил перечень документов, которые физические лица-резиденты должны предоставлять при таможенном декларировании наличной иностранной валюты, превышающей 10 тыс. евро в эквиваленте.

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"Теперь для подтверждения источников происхождения валютной наличности можно предоставлять не только документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, а также квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место", - говорится в сообщении.

Нацбанк разрешил работникам дипломатической службы, которые возвращаются в Украину после завершения долгосрочной загранкомандировки, ввозить наличную иностранную валюту в сумме, которая превышает 10 тыс. евро на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.

Также, в три раза увеличен срок действия подтверждающих документов, необходимых для таможенного декларирования наличной иностранной валюты (о снятии наличных со счетов и справки зарубежного дипломатического учреждения Украины) - с 30 до 90 календарных дней.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, то есть 23 марта.

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