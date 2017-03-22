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Нацбанк спростив перевезення готівки через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк України спростив порядок переміщення наявної іноземної валюти через митний кордон, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

НБУ розширив перелік документів, які фізичні особи-резиденти повинні надавати при митному декларування готівкової іноземної валюти, що перевищує 10 тис. євро в еквіваленті.

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"Відтепер для підтвердження джерел походження валютної готівки можна надавати не тільки документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках, а також квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така мала місце", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк дозволив працівникам дипломатичної служби, які повертаються в Україну після завершення довгострокового закордонного відрядження, ввозити готівкову іноземну валюту в сумі, яка перевищує 10 тис. євро на підставі довідки відповідної дипломатичної установи.

Також, втричі збільшено термін дії підтвердних документів, необхідних для митного декларування готівкової іноземної валюти (про зняття готівки з рахунків і довідки закордонної дипломатичної установи України) - з 30 до 90 календарних днів.

Зазначається, що постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, тобто 23 березня.

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