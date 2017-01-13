Нацбанк прокомментировал расследование НАБУ возможных махинаций чиновников

В НБУ отметили, что оценка стоимости активов отнесенных к категории неплатежеспособных банков не входит в функции должностных лиц регулятора. Субъектов оценочной деятельности определяет Фонд гарантирования вкладов, а действуют они на основании лицензии выданной Фондом госимущества, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арбузов рассказал кому достанутся активы уничтоженных украинских банков

Также, со ссылкой на главу НБУ Валерий Гонтареву, пресс-служба сообщила, что реальная стоимость активов в выведенных с рынка банках была в разы меньше номинальной стоимости этих активов:

"Проблема оценки активов банков находится в другой плоскости. На самом деле, мы имеем дело с недостоверной оценкой активов неплатежеспособных банков самими этими банками. Речь идет как раз о том, что активов в размере 400 млрд грн в неплатежеспособных банках никогда не было. На деле это были или "мусорные" ценные бумаги, которые находились в залоге, или несуществующие объекты, или земля и дома, которые были оценены в десятки раз выше реальной стоимости. Некорректная оценка залогов стала одной из причин вывода этих банков с рынка. Реальная стоимость активов, которые были на балансах неплатежеспособных банков составляет около 100 млрд грн и эта стоимость подтверждена международными экспертами. "

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В.Гонтарева получила более 52 млн грн за продажу своей доли в ICU

Как сообщал УНН, по словам экс-заместителя главы НБУ Александра Савченко в этом году еще 5-10 банков покинут украинский рынок.