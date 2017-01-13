Нацбанк прокоментував розслідування НАБУ можливих махінацій посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. НБУ не отримував будь-яких документів щодо відкриття кримінального провадження за фактами зловживання посадовими особами НБУ при проведенні оцінки активів ліквідованих банків, передає УНН з посиланням на Facebook НБУ.
В НБУ зазначили, що оцінка вартості активів віднесених до категорії неплатоспроможних банків не входить у функції посадових осіб регулятора. Суб’єктів оціночної діяльності визначає Фонд гарантування вкладів, а діють вони на підставі ліцензії виданої Фондом держмайна, йдеться в повідомленні.
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Також, з посиланням на главу НБУ Валерію Гонтареву, прес-служба повідомила, що реальна вартість активів у виведених з ринку банках була в рази меншою за номінальну вартість цих активів:
“Проблема оцінки активів банків знаходиться у іншій площині. Насправді, ми маємо справу з недостовірною оцінкою активів неплатоспроможних банків самими цими банками. Йдеться якраз про те, що активів у розмірі 400 млрд грн в неплатоспроможних банках ніколи не було. На справді це були або “сміттєві” цінні папери, які перебували у заставі, або неіснуючі об’єкти, або земля і будинки, які були оцінені в десятки разів вище реальної вартості. Некоректна оцінка застав стала однією із причин виведення цих банків із ринку. Реальна вартість активів, які були на балансах неплатоспроможних банків складає близько 100 млрд грн і ця вартість підтверджена міжнародними експертами.”
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Як повідомляв УНН, за словами екс-заступника голови НБУ Олександра Савченко цьогоріч ще 5-10 банків залишать український ринок.