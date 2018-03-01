Нацбанк не исключил дальнейшего повышения учетной ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Национальный банк Украины может продолжить повышение учетной ставки в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По оценкам НБУ, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия на данный момент являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе.
"Однако, в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции", - отметили в НБУ.
Напомним, НБУ четвертый раз подряд повысил учетную ставку - до 17% годовых.