Нацбанк не исключил дальнейшего повышения учетной ставки

По оценкам НБУ, после ряда повышений учетной ставки, начиная с октября прошлого года, монетарные условия на данный момент являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе.

"Однако, в случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки. Следующее решение по учетной ставке в апреле 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции", - отметили в НБУ.

Напомним, НБУ четвертый раз подряд повысил учетную ставку - до 17% годовых.