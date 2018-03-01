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Нацбанк не виключив подальшого підвищення облікової ставки

Нацбанк не виключив подальшого підвищення облікової ставки

Київ • УНН

 • 8977 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк України може продовжити підвищення облікової ставки у разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

За оцінками НБУ, після низки підвищень облікової ставки, починаючи з жовтня минулого року, монетарні умови наразі є досить жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі.

"Однак, у разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків, Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки. Наступне рішення щодо облікової ставки у квітні 2018 року буде прийматися з урахування нових макроекономічних прогнозів, зокрема щодо інфляції", - наголосили у НБУ.

Нагадаємо, НБУ вчетверте поспіль підвищив облікову ставку - до 17% річних.

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