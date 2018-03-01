Нацбанк не виключив подальшого підвищення облікової ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний банк України може продовжити підвищення облікової ставки у разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
За оцінками НБУ, після низки підвищень облікової ставки, починаючи з жовтня минулого року, монетарні умови наразі є досить жорсткими, щоб забезпечити зниження інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі.
"Однак, у разі подальшого посилення фундаментальних інфляційних ризиків, Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки. Наступне рішення щодо облікової ставки у квітні 2018 року буде прийматися з урахування нових макроекономічних прогнозів, зокрема щодо інфляції", - наголосили у НБУ.
Нагадаємо, НБУ вчетверте поспіль підвищив облікову ставку - до 17% річних.