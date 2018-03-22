Нацбанк насторожило трехкратное увеличение вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк обеспокоен трехкратным увеличением вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Национальный банк с беспокойством относится к активному притоку капитала нерезидентов, которые с начала года увеличили вложения в гривневые ОВГЗ почти в три раза до более 14 млрд грн”, — сказано в сообщении.
В НБУ отметили, что с опаской смотрят на приток краткосрочного капитала, учитывая опыт Украины 1998 года и других стран, которые столкнулись с оттоком “горячего” капитала. А также кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком.
При этом добавляется, что сейчас Нацбанк считает низкими риски со стороны притока краткосрочного капитала для внешней устойчивости украинской экономики. В то же время в последние месяцы приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров создает условия для наращивания НБУ международных резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни к доллару США.
Напомним, одними из приоритетных целей НБУ на ближайшие годы является обеспечение низкой и стабильной инфляции, а также возобновление кредитования.