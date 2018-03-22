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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 665 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9477 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56291 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70409 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Нацбанк насторожило трехкратное увеличение вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ

Нацбанк насторожило трехкратное увеличение вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ

Киев  •  УНН

 • 15403 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальный банк обеспокоен трехкратным увеличением вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк с беспокойством относится к активному притоку капитала нерезидентов, которые с начала года увеличили вложения в гривневые ОВГЗ почти в три раза до более 14 млрд грн”, — сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что с опаской смотрят на приток краткосрочного капитала, учитывая опыт Украины 1998 года и других стран, которые столкнулись с оттоком “горячего” капитала. А также кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком.

При этом добавляется, что сейчас Нацбанк считает низкими риски со стороны притока краткосрочного капитала для внешней устойчивости украинской экономики. В то же время в последние месяцы приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров создает условия для наращивания НБУ международных резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни к доллару США.

Напомним, одними из приоритетных целей НБУ на ближайшие годы является обеспечение низкой и стабильной инфляции, а также возобновление кредитования.

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