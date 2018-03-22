Нацбанк насторожило трикратне збільшення вкладів іноземців у гривневі ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національний банк занепокоєний трикратним збільшенням вкладів іноземців у гривневі ОВДП, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Національний банк із занепокоєнням ставиться до активного притоку капіталу нерезидентів, які з початку року збільшили вкладення в гривневі ОВДП майже в три рази до понад 14 млрд грн”, — сказано у повідомленні.
У НБУ зазначили, що з побоюванням дивляться на приплив короткострокового капіталу, з огляду на досвід України 1998 року та інших країн, які зіткнулися з відтоком “гарячого” капіталу. А також кризу 2008 року, яка для багатьох країн була підсилена цим відтоком.
При цьому додається, що наразі Нацбанк вважає низькими ризики з боку притоку короткострокового капіталу для зовнішньої стійкості української економіки. Водночас останніми місяцями приплив капіталу нерезидентів разом із збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів створює умови для нарощування НБУ міжнародних резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні відносно долара США.
Нагадаємо, одними із пріоритетних цілей НБУ на найближчі роки є забезпечення низької та стабільної інфляції, а також відновлення кредитування.