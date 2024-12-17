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НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США - СМИ

НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 7499 просмотра

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НАТО официально приняло координацию западной военной помощи Украине от США через новую миссию NSATU в Висбадене. Миссия будет включать 700 человек персонала с базами в Бельгии, Польше и Румынии.

НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, как и планировалось. Об этом сообщил источник Reuters, передает УНН.

По информации издания, этот шаг, предпринятый после задержки в несколько месяцев, дает НАТО более непосредственную роль в войне против вторжения россии, при этом не задействуя собственные силы.

Однако дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар Украине, сократив свою поддержку, поскольку они являются доминирующей силой альянса и поставляют большую часть вооружений Киеву.

Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет быстро закончить войну на Украине. Он давно критиковал масштаб финансовой и военной помощи США Украине.

Добавим

Штаб новой миссии НАТО в Украине, получившей название НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), находится в казармах Clay Barracks, американской базе в немецком городе Висбаден.

Человек, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что теперь она полностью функционирует. Никаких публичных причин задержек не было названо.

В прошлом возглавляемая США группа Ramstein, коалиция ad hoc из примерно 50 стран, названная в честь американской авиабазы ​​в Германии, где она впервые встретилась, координировала западные военные поставки в Киев.

Тем временем уходящая администрация в Вашингтоне изо всех сил старается отправить как можно больше оружия в Киев на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.

Трамп пригрозил выйти из НАТО во время своего первого президентского срока и потребовал, чтобы союзники тратили 3% национального ВВП на свои вооруженные силы по сравнению с целевым показателем НАТО в 2%.

Общая численность личного состава NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в штаб-квартире Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) в Бельгии и на логистических базах в Польше и Румынии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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donald-trampДональд Трамп
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