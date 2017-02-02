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НАТО отложили встречу с Украиной, где должны были обсуждать использование системы ПРО в Румынии

НАТО отложили встречу с Украиной, где должны были обсуждать использование системы ПРО в Румынии

Киев • УНН

 • 10998 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. НАТО отложило планы встречи с украинскими чиновниками, где должно были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, через возможную реакцию Москвы на этот шаг, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, альянс сейчас находится в "неудобном положении". С одной стороны, НАТО военный контингент на границе с Россией, с другой - президент США Дональд Трамп обещал построить хорошие отношения с Москвой.

Отмена переговоров с украинской стороной, по словам источников, означает, что НАТО не хочет подрывать отношения с Россией.

"Существует некая политическая осторожность во втягивании Украины в переговоры по ПРО, так как это может спровоцировать острую реакцию со стороны россиян", - заявил неназванный дипломат альянса.

Система ПРО, которую НАТО хочет разместить в Румынии, призванная, по данным газеты, защищать от возможных ракет со стороны Ирана, которые недавно вновь провели ракетные испытания. В таком случае обломки ракет могут упасть на территорию Украины - именно этот вопрос альянс планирует обсудить с Киевом.

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