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НАТО відклали зустріч з Україною, де мали обговорювати використання системи ПРО в Румунії

НАТО відклали зустріч з Україною, де мали обговорювати використання системи ПРО в Румунії

Київ • УНН

 • 11009 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. НАТО відклало плани зустрічі з українськими чиновниками, де повинно був обговорюватися питання використання системи ПРО в Румунії, через можливу реакцію Москви на цей крок, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає газета, альянс зараз знаходиться в “незручному становищі”. З одного боку, НАТО військовий контингент на кордонах з Росією, з іншого — президент США Дональд Трамп обіцяв збудувати хороші відносини з Москвою.

Скасування переговорів з українською стороною, за словами джерел, означає, що НАТО не хоче підривати відносини з Росією.

“Існує якась політична обережність у втягуванні України в переговори щодо ПРО, оскільки це може спровокувати гостру реакцію з боку росіян,” — заявив неназваний дипломат альянсу.

Система ПРО, яку НАТО хоче розмістити в Румунії, покликана, за даними газети, захищати від можливих ракет з боку Ірану, які нещодавно знову провели ракетні випробування. В такому випадку уламки ракет можуть впасти на територію України — саме це питання альянс планує обговорити з Києвом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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