НАТО усовершенствует командную структуру

"В 2020 году у нас будет 30 механизированных батальонов, 30 эскадрилий и 30 боевых кораблей. Мы усовершенствуем командную структуру НАТО. У нас будет новое командование для Атлантики и для поддержки логистики в Германии", - заявил Столтенберг.

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Напомним, сегодня в Брюсселе стартовал саммит НАТО.

Как сообщал УНН, во время саммита НАТО президент США Дональд Трамп проведет встречи с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.