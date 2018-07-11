НАТО вдосконалить командну структуру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Північноатлантичний альянс вдосконалить командну структуру. Про це голова НАТО Йєнс Столтенберг заявив під час саміту НАТО, передає УНН.
"У 2020 році у нас буде 30 механізованих батальйонів, 30 ескадрилей і 30 бойових кораблів. Ми вдосконалимо командну структуру НАТО. У нас буде нове командування для Атлантики і для підтримки логістики в Німеччині", - заявив Столтенберг.
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Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі стартував саміт НАТО.
Як повідомляв УНН, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп проведе зустрічі з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.