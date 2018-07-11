НАТО вдосконалить командну структуру

"У 2020 році у нас буде 30 механізованих батальйонів, 30 ескадрилей і 30 бойових кораблів. Ми вдосконалимо командну структуру НАТО. У нас буде нове командування для Атлантики і для підтримки логістики в Німеччині", - заявив Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель і Мей з'явились на саміті НАТО у вбранні однакового кольору

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі стартував саміт НАТО.

Як повідомляв УНН, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп проведе зустрічі з Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном.