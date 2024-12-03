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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе-Reuters

НАТО не готово предоставить Украине приглашение к членству на этой неделе-Reuters

Киев  •  УНН

 • 2404 просмотра

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На встрече министров иностранных дел НАТО на этой неделе не ожидается решения о приглашении Украины в альянс. Достижение консенсуса среди 32 стран-членов выглядит маловероятным, несмотря на обращение Украины.

На встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится на этой неделе, вероятно, не будет принято решение о предоставлении Украине приглашения к членству в альянсе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам дипломатов, хотя министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из НАТО с просьбой предоставить такое приглашение, шансы на достижение консенсуса среди 32 членов альянса пока выглядят очень низкими.

Украина надеялась, что это приглашение станет важным шагом в ее борьбе с рф, поскольку одной из основных причин войны кремля является стремление помешать Украине присоединиться к НАТО. Однако дипломаты отмечают, что достижение необходимого согласия среди членов альянса может занять много времени.

На встрече министров иностранных дел НАТО планируется сосредоточиться на дальнейшей поддержке Украины, в частности, с целью укрепления ее позиций в будущих переговорах, которые могут начаться в следующем году.

Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico23 окт. 2024, 22:48 • 101819 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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