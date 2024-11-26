НАТО и Украина сегодня обсудят атаку рф новой баллистикой: что ожидают от встречи
Киев • УНН
Послы Украины и 32 стран НАТО встречаются в Брюсселе относительно удара рф экспериментальной гиперзвуковой ракетой. Киев ожидает конкретных результатов, но дипломаты НАТО не прогнозируют значительных решений.
Послы Украины и 32 членов НАТО встречаются во вторник в Брюсселе по поводу удара россией на прошлой неделе экспериментальной гиперзвуковой ракетой средней дальности, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
Киев заявляет, что надеется получить "конкретные и значимые результаты" после созыва заседания Совета Украина-НАТО.
Но дипломаты и официальные лица в НАТО, как сообщается, преуменьшили ожидания каких-либо значительных результатов от консультаций во вторник днем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Больше всего, что ожидается, это повторение предыдущих настаиваний НАТО на том, что размещение москвой нового оружия не будет "сдерживать союзников НАТО от поддержки Украины".
Встреча "предоставляет возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью в Украине и будет включать брифинги украинских официальных лиц через видеосвязь", - сказал представитель НАТО.
Эскалация напряженности вокруг Украины возникает в тот момент, когда возникают вопросы относительно будущей поддержки Запада после переизбрания Дональда Трампа в Соединенных Штатах - главной силе НАТО.
Трамп поставил под сомнение сохранение большой военной помощи Киеву со стороны Вашингтона и пообещал быстро достичь соглашения о прекращении войны.
"Я не могу представить, что в интересах Соединенных Штатов позволить путину выйти из этих возможных переговоров в качестве победителя", - заявил в понедельник топ-командующий НАТО Роб Бауэр.
Дополнение
НАТО и Украина в 2023 году создали совместный совет, который позволяет Киеву созывать встречи с альянсом, когда считает нужным.