НАТО и Украина сегодня обсудят атаку рф новой баллистикой: что ожидают от встречи

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Послы Украины и 32 стран НАТО встречаются в Брюсселе относительно удара рф экспериментальной гиперзвуковой ракетой. Киев ожидает конкретных результатов, но дипломаты НАТО не прогнозируют значительных решений.

Послы Украины и 32 членов НАТО встречаются во вторник в Брюсселе по поводу удара россией на прошлой неделе экспериментальной гиперзвуковой ракетой средней дальности, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Киев заявляет, что надеется получить "конкретные и значимые результаты" после созыва заседания Совета Украина-НАТО.

Но дипломаты и официальные лица в НАТО, как сообщается, преуменьшили ожидания каких-либо значительных результатов от консультаций во вторник днем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Больше всего, что ожидается, это повторение предыдущих настаиваний НАТО на том, что размещение москвой нового оружия не будет "сдерживать союзников НАТО от поддержки Украины".

Встреча "предоставляет возможность обсудить текущую ситуацию с безопасностью в Украине и будет включать брифинги украинских официальных лиц через видеосвязь", - сказал представитель НАТО.

Эскалация напряженности вокруг Украины возникает в тот момент, когда возникают вопросы относительно будущей поддержки Запада после переизбрания Дональда Трампа в Соединенных Штатах - главной силе НАТО.

Трамп поставил под сомнение сохранение большой военной помощи Киеву со стороны Вашингтона и пообещал быстро достичь соглашения о прекращении войны.

"Я не могу представить, что в интересах Соединенных Штатов позволить путину выйти из этих возможных переговоров в качестве победителя", - заявил в понедельник топ-командующий НАТО Роб Бауэр.

Дополнение

НАТО и Украина в 2023 году создали совместный совет, который позволяет Киеву созывать встречи с альянсом, когда считает нужным.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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