На следующей неделе по делу о госизмене Януковича допросят Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На следующей неделе в Оболонском районном суде Киева запланирован допрос Президента Украины Петра Порошенко в уголовном производстве по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сегодня сказал перед судебным заседанием журналистам прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
"Завтра мы допросим Турчинова и Коваля. На следующей неделе планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко, а также Президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - сказал он.
По словам Р.Кравченко, это последние свидетели стороны обвинения.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.