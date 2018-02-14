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Наступного тижня у справі про держзраду Януковича допитають Порошенка

Київ • УНН

 • 9711 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Наступного тижня в Оболонському районному суді Києва заплановано допит Президента України Петра Порошенка у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сьогодні сказав перед судовим засіданням журналістам прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

"Завтра ми допитаємо Турчинова і Коваля. Наступного тижня плануємо допитати постійного представника України при ООН Єльченка, а також Президента України Порошенка Петра Олексійовича", - сказав він.

За словами Р.Кравченка, це останні свідки сторони обвинувачення.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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