На следующей неделе в Шотландии решится вопрос о референдуме о независимости

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 16821 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65092 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111475 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126826 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119673 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106750 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107690 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На следующей неделе в Шотландии решится вопрос о референдуме о независимости

На следующей неделе в Шотландии решится вопрос о референдуме о независимости

Киев  •  УНН

 • 10602 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Парламент Шотландии на следующей неделе решит вопрос о проведении референдума о независимости, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На следующей неделе мы обратимся в шотландский парламент, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее. Мы спросим парламентское разрешение, чтобы добиться правового основания, что позволяет народу Шотландии получить эту возможность выбора", - сказала она.

На следующей неделе, 21 марта, шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и 22 марта вынесет этот вопрос на голосование.

Напомним, 13 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала попытки первого министра Шотландии Николы Стерджен организовать референдум по выходу страны из состава Соединенного Королевства.

Как сообщал УНН, первый министр Шотландии Никола Стерджен 13 марта попросила парламент провести на следующей неделе голосования по второму референдума о независимости.

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