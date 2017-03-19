На следующей неделе в Шотландии решится вопрос о референдуме о независимости

"На следующей неделе мы обратимся в шотландский парламент, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее. Мы спросим парламентское разрешение, чтобы добиться правового основания, что позволяет народу Шотландии получить эту возможность выбора", - сказала она.

На следующей неделе, 21 марта, шотландский парламент обсудит проведение второго референдума и 22 марта вынесет этот вопрос на голосование.

Напомним, 13 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала попытки первого министра Шотландии Николы Стерджен организовать референдум по выходу страны из состава Соединенного Королевства.

Как сообщал УНН, первый министр Шотландии Никола Стерджен 13 марта попросила парламент провести на следующей неделе голосования по второму референдума о независимости.