Наступного тижня у Шотландії вирішиться питання про референдум щодо незалежності

“Наступного тижня ми звернемося до шотландського парламенту, аби узгодити питання про те, що у шотландського народу є право визначати своє майбутнє. Ми запитаємо парламентська дозвіл, щоб домогтися правової підстави, що дозволяє народу Шотландії отримати цю можливість вибору,” — сказала вона.

Наступного тижня, 21 березня, шотландський парламент обговорить проведення другого референдуму і 22 березня винесе це питання на голосування.

Нагадаємо, 13 березня, прем’єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розкритикувала спроби першого міністра Шотландії Ніколи Стерджен організувати референдум щодо виходу країни зі складу Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНН, Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 13 березня попросила парламент провести наступного тижня голосування щодо другого референдуму про незалежність.