"Пришло время вооружить Украины" - доклад аналитического центра, который связывают с Трампом

Помимо приведенных выше предложений по вооружению Украины, документ предлагает позволить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях. Автором документа выступил Люк Коффи, директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

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"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирувала Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту ", - говорится в докладе.

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"Народ Украины проявил преданность трансатлантической сообществу, и США должны предоставить украинцам продвинутое вооружения и другие тактические средства, например, безопасные средства коммуникации. Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершения агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ ", - говорится в коротком итоге докладе обнародованном Heritage Foundation.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер США "активно рассматривают" возможность поставки летальной оборонительного оружия Украина.