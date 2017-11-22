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"Пришло время вооружить Украины" - доклад аналитического центра, который связывают с Трампом

"Пришло время вооружить Украины" - доклад аналитического центра, который связывают с Трампом

Киев  •  УНН

 • 20248 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Влиятельный американский аналитический центр Heritage Foundation, который ряд обозревателей и СМИ называют мозговым центром администрации Дональда Трампа, в среду обнародовал доклад с призывом вооружить Украину. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Помимо приведенных выше предложений по вооружению Украины, документ предлагает позволить американским военным советникам присутствовать на передовых позициях. Автором документа выступил Люк Коффи, директор Центра внешней политики имени Сары Эллисон в Heritage Foundation.

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"На следующей неделе президент США Дональд Трамп решит, одобрять продажу американского оружия, включая продвинутое противотанковое вооружение, Украине. Россия вторглась в Украину. Россия нелегально оккупирувала Крым. Россия спровоцировала, а сейчас поддерживает сепаратистское движение в восточной Украине. Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Любая страна имеет право на самозащиту ", - говорится в докладе.

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"Народ Украины проявил преданность трансатлантической сообществу, и США должны предоставить украинцам продвинутое вооружения и другие тактические средства, например, безопасные средства коммуникации. Не стоит считать, что такое решение США приведет к решению кризиса и завершения агрессии России. Хотя, будущий успех Украины, прежде всего зависеть от самих украинцев, лидерство США является важным для противодействия российской агрессии и поддержки реформ ", - говорится в коротком итоге докладе обнародованном Heritage Foundation.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер США "активно рассматривают" возможность поставки летальной оборонительного оружия Украина.

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