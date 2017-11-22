"Настав час озброїти Україну" - доповідь аналітичного центру, який пов'язують із Трампом

Окрім наведених вище пропозицій щодо озброєння України, документ також пропонує дозволити американським військовим радникам бути присутніми на передових позиціях. Автором документу виступив Люк Коффей, директор Центру закордонної політики імені Сари Еллісон у Heritage Foundation.

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"Наступними тижнями президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї, включно з просунутим протитанковим озброєнням, Україні. Росія вдерлась до України. Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, а нині підтримує сепаратистський рух у східній Україні. Росія - це агресор, а Україна - жертва. Будь-яка країна має право на самозахист", - йдеться у доповіді.

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"Народ України виявив відданість трансатлантичній спільноті, і США мають надати українцям просунуті озброєння та інші тактичні засоби, наприклад, безпечні засоби комунікації. Не варто вважати, що таке рішення США призведе до вирішення кризи та завершення агресії Росії. Хоча, майбутній успіх України, насамперед, залежатиме від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російській агресії та підтримки реформ", - йдеться у короткому підсумку доповіді оприлюдненому Heritage Foundation.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер Сполучені Штати Америки "активно розглядають" можливість постачання летальної оборонної зброї Україні.