Насиров был вправе отсрочить уплату налогового долга "Укргаздобыче" - суд

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев данный иск, установил, что председатель ГФС, при условии предоставления ему для рассмотрения полного пакета документов, который, в частности, содержит аналитические материалы соответствующего контролирующего органа более низкого уровня относительно финансового состояния налогоплательщика (речь идет о ПАО "Укргаздобыча" - ред.) не имел полномочий на принятие иного решения, чем о рассрочке или отсрочке уплаты налогового долга", - говорится в решении суда.

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Как сообщал УНН, 2 марта председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насиров вручили уведомление о подозрении, ему инкриминируют ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)".