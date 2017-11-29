Насиров был вправе отсрочить уплату налогового долга "Укргаздобыче" - суд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров вправе отсрочить уплату налогового долга ПАО "Укргаздобыча". Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, который рассмотрел соответствующий иск Насирова как физического лица, передает УНН.
"Окружной административный суд Киева, рассмотрев данный иск, установил, что председатель ГФС, при условии предоставления ему для рассмотрения полного пакета документов, который, в частности, содержит аналитические материалы соответствующего контролирующего органа более низкого уровня относительно финансового состояния налогоплательщика (речь идет о ПАО "Укргаздобыча" - ред.) не имел полномочий на принятие иного решения, чем о рассрочке или отсрочке уплаты налогового долга", - говорится в решении суда.
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Как сообщал УНН, 2 марта председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насиров вручили уведомление о подозрении, ему инкриминируют ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)".