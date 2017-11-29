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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 69169 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 54386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 62781 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 71514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115079 просмотра

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Насиров был вправе отсрочить уплату налогового долга "Укргаздобыче" - суд

Насиров был вправе отсрочить уплату налогового долга "Укргаздобыче" - суд

Киев  •  УНН

 • 14041 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров вправе отсрочить уплату налогового долга ПАО "Укргаздобыча". Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева, который рассмотрел соответствующий иск Насирова как физического лица, передает УНН.

"Окружной административный суд Киева, рассмотрев данный иск, установил, что председатель ГФС, при условии предоставления ему для рассмотрения полного пакета документов, который, в частности, содержит аналитические материалы соответствующего контролирующего органа более низкого уровня относительно финансового состояния налогоплательщика (речь идет о ПАО "Укргаздобыча" - ред.) не имел полномочий на принятие иного решения, чем о рассрочке или отсрочке уплаты налогового долга", - говорится в решении суда.

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Как сообщал УНН, 2 марта председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насиров вручили уведомление о подозрении, ему инкриминируют ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)".

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