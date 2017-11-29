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Насіров мав право відстрочити сплату податкового боргу “Укргазвидобуванню” - суд

Насіров мав право відстрочити сплату податкового боргу “Укргазвидобуванню” - суд

Київ • УНН

 • 14054 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Відсторонений від виконання обов’язків голови Держаної фіскальної служби Роман Насіров мав право відстрочити сплату податкового боргу ПАТ “Укргазвидобування”. Про це йдеться у рішенні Окружного адміністративного суду Києва, який розглянув відповідний позов Насірова як фізичної особи, передає УНН.

“Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши даний позов, встановив, що голова ДФС, при умові надання йому для розгляду повного пакету документів, який, зокрема, містить аналітичні матеріали відповідного контролюючого органу нищого рівня щодо фінансового стану платника податків (мова йде про ПАТ „Укргазвидобування“ — ред.) не мав повноважень на ухвалення іншого рішення, ніж про розстрочення або відстрочення сплати податкового боргу”, — ідеться у рішенні суду.

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Як повідомляв УНН, 2 березня голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову вручили повідомлення про підозру, йому інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)". 

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