Насіров мав право відстрочити сплату податкового боргу “Укргазвидобуванню” - суд

“Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши даний позов, встановив, що голова ДФС, при умові надання йому для розгляду повного пакету документів, який, зокрема, містить аналітичні матеріали відповідного контролюючого органу нищого рівня щодо фінансового стану платника податків (мова йде про ПАТ „Укргазвидобування“ — ред.) не мав повноважень на ухвалення іншого рішення, ніж про розстрочення або відстрочення сплати податкового боргу”, — ідеться у рішенні суду.

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Як повідомляв УНН, 2 березня голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову вручили повідомлення про підозру, йому інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки)".